Trotz gemeldeter Quartalszahlen am Donnerstag nach Börsenschluss bleibt die DocuSign-Aktie (WKN: A2JHLZ) am Freitag bislang unverändert. Doch was steckt dahinter und wie kann es jetzt weitergehen? DocuSign vorgestellt DocuSign ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das elektronische Signaturlösungen anbietet. Das Unternehmen ermöglicht es Firmen, Verträge digital bereitzustellen, diese elektronisch zu unterzeichnen und zu archivieren. ...

