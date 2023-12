Kassel (ots) -Gestiegene Zinsen, teure Preise, wenig Sicherheiten: In der aktuellen deutschen Wirtschaftslage scheint keiner mehr Immobilien kaufen zu wollen. Doch eigentlich sollten Interessenten gerade jetzt zuschlagen, ist sich Fabian Preißler sicher. Als Geschäftsführer der Preißler Consulting GmbH begleitet er seine Kunden beim Kauf von Immobilien. Warum gerade jetzt der beste Zeitpunkt für eine Immobilieninvestition ist und wie seine Kunden durch ihn ihre attraktive Kapitalanlage finden, erfahren Sie hier.Die Suche nach der richtigen Immobilie ist oft mühsam und nur selten vom erwünschten Erfolg gekrönt. Viel zu oft tappen Interessenten in die Falle von zu hohen Preisen. Im schlimmsten Fall zahlen sie einen utopischen Preis für ein unzureichendes Objekt - und setzen viel Geld in den Sand. "Die Menschen gehen heutzutage viel zu konservativ in die Preisverhandlung. Dabei sind die Preise aktuell hervorragend verhandelbar. Was die wenigsten wissen, ist, dass durch die hohen Zinsen die Preise sinken müssen, wenn entsprechend gut verhandelt wird", erklärt Fabian Preißler, Gründer und Geschäftsführer der Preißler Consulting GmbH."Ich stehe meinen Kunden als Berater zur Seite und helfe ihnen dabei, Immobilien zum Bestpreis zu finden und zu kaufen", erklärt der Unternehmer. Dabei stellt er seinen Kunden mit dem Immobilien Top Club individuelle Empfehlungen zur Verfügung, die er durch die Verwendung innovativer Software erhält. "Durch das automatische Durchsuchen von über 50 Datenbanken bekommen meine Kunden nur das angezeigt, was auch tatsächlich für sie interessant ist", erklärt Fabian Preißler weiter. "Die ewigen Stunden, die man mit dem Durchsuchen von Immobilienportalen oder Tageszeitungsanzeigen verbringen musste, sind damit Geschichte." Wer sich für den Immobilien Top Club entscheidet, erhält ein exklusives Gesamtpaket an Wissen und Beratung. Dabei begleitet der Unternehmer seine Kunden vom Anfang bis zum tatsächlichen Kauf der Immobilie. So sparen sie sich neben Zeit und Geld auch Nerven, sodass sie mit geringem Risiko ihr Geld lukrativ investieren können.Immobilien Top Club: Mit der Mikrodaten-Suche zur WunschimmobilieIm Rahmen des Immobilien Top Clubs bietet Fabian Preißler ein dreimonatiges Coaching-Programm an. Dieses richtet sich in erster Linie an Kunden, mit einem Bruttojahreseinkommen von mindestens 75.000 Euro - schließlich braucht es einen gewissen finanziellen Spielraum, um den Einstieg ins Immobiliengeschäft zu meistern. "In der Regel rate ich meinen Kunden dazu, Immobilien mit einem Eigenkapitalanteil von 10 Prozent zu erwerben, um auch seitens der Banken keine Probleme zu bekommen", so Fabian Preißler.Neben dem Coaching profitieren die Teilnehmer außerdem von der individuellen Beratung durch Fabian Preißler selbst. Zudem erhalten sie Zugriff auf eine spezielle Software, die es ihnen ermöglicht, die Immobiliensuche bis ins kleinste Detail zu filtern - das beinhaltet auch Mikrodaten wie eine mögliche Wunschrendite. Kombiniert mit dem umfangreichen Branchenwissen und Erfahrungswerten des Experten, ist es den Teilnehmern so möglich, das Beste aus einem finanziellen Investment herauszuholen. Eine offene Kommunikation steht dabei für den Experten an erster Stelle. "Ich unterstütze sie vom ersten Schritt bis zum letzten Meter bei ihrem Kauf", so Fabian Preißler. "Auf mich können sich meine Kunden jederzeit verlassen."Fabian Preißler: Warum er von der Zusammenarbeit mit Maklern abrätSelbstverständlich können Immobilien auch mithilfe eines Maklers gefunden werden. Von diesem Schritt Fabian Preißler jedoch ab. "Ich möchte den Maklern nicht ihre Funktion absprechen. Allerdings sind diese in der Regel nur regional tätig, was das Immobilienangebot massiv einschränkt - eine deutschlandweite Suche bleibt damit für die interessierten Käufer aus", so der Unternehmer.Hinzu kommt, dass es, wie in jeder Branche, auch hier zahlreiche schwarze Schafe am Markt gibt, die nicht ausreichend qualifiziert sind. "Nicht selten kommt es so zu Fehlberatungen, die mitunter massive finanzielle Schäden verursachen können", so Fabian Preißler. "Es ist damit essenziell, mit dem nötigen Know-how an die Sache heranzugehen. Dieses können sie in spezialisierten Kursen, wie den unseren auch selbst erlangen."Warum laut Fabian Preißler jetzt der beste Zeitpunkt für einen Immobilienkauf istSein Branchenwissen hat Fabian Preißler sich über die Jahre hinweg aufgebaut. Dabei spricht er stets aus eigener Erfahrung - denn die hat ihn in erster Linie dazu bewegt, sich im Immobilien-Bereich selbstständig zu machen. Als Immobilieninteressent wurde er damals falsch beraten: Nach einem hohen finanziellen Verlust und einigen vergeudeten Monaten hat er sich dazu entschieden, Immobilien-Käufer dies in Zukunft zu ersparen.Und diese Mission umfasst auch, seine Kunden auf eine gute wirtschaftliche Chance hinzuweisen. "Jetzt ist die beste Gelegenheit, um Immobilien zu erwerben", verrät der Unternehmer. "Für 2024 erwarte ich sinkende Zinsen und zahlreiche Eigentümer, die ihre Immobilien verkaufen wollen. Interessenten müssen jetzt die Zeit nutzen, um bestens informiert und mit guten Chancen ins neue Jahr zu starten."Sie möchten sich ihre Traumimmobilie sichern und dabei die bestmögliche Rendite erzielen? 