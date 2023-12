Kalenderwoche 49 am KMU-Anleihemarkt - die ASG SolarInvest GmbH bietet derzeit ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351405) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro sowie einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 8,00% an. Seit Ende Oktober 2023 kann die Anleihe, die im Mai 2024 an der Börse Frankfurt einbezogen werden soll, über die Emittentin selbst gezeichnet werden. Die Geschäftsführer Christof Schmieg und Thomas Benz von der ASG SolarInvest GmbH haben im Anleihen Finder Interview in dieser Woche die Hintergründe der Anleihe-Emission erläutert. "Der Emissionserlös dient der Zwischenfinanzierung unserer geplanten Photovoltaik-Projektentwicklungen in Deutschland, bspw. für Projekterwerb, Personal, Grundstücke/Nutzungsrechte, Planungskosten, Komponenten, Gutachten, Genehmigungen, Steuern etc. Konkret geht es dabei um ein 70-MW-Projekt im Landkreis Elbe-Elster, ein 23-MW-Projekt im Landkreis Harz, ein 12-MW-Projekt im Landkreis Elbe-Elster, zwei Projekte mit zusammen 74 MW im Landkreis Prignitz sowie weitere Projekte aus der Pipeline der ASG Versum-Gruppe. Diese Reihenfolge stellt die aus heutiger Sicht priorisierte Verwendung dar, die im theoretischen Fall einer Nicht-Vollplatzierung greifen würde", so Thomas Benz. Noch bis zum 14.12.2023 kann indes die neue Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A352ER1) der Leef Blattwerk GmbH mit einem Volumen von bis 5 Mio. Euro über die Börse und angeschlossene Depotbanken gezeichnet werden. Die Premieren-Anleihe ...

