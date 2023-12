Ein Name war garantiert immer dabei, wenn sich boersengefluester.de auf Kapitalmarktkonferenzen umgehört hat, welche Unternehmen einen besonders guten Eindruck hinterlassen haben: Die Alzchem Group. Das ist schon allein deshalb bemerkenswert, weil der Chemiesektor hierzulande eigentlich alles andere als sexy ist. Die Kombination aus schleppender Konjunktur und gleichzeitig enorm hohem Energiebedarf in den Produktionsprozessen wirkt normalerweise ... The post Alzchem Group: Schwer angesagte Chemie-Aktie appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...