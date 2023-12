The Day Before, einst gefeiert als das nächste große Open-World-Zombie-Survival-Game, hat sich nach seiner lang erwarteten Veröffentlichung schnell in eine herbe Enttäuschung verwandelt. The Day Before, ein Spiel mit einer aufsehenerregenden Entwicklungsgeschichte und einem schwierigen Start, hat die Gaming-Community seit seiner Ankündigung durch einen beeindruckenden Trailer im Jahr 2021 in Atem gehalten.AnzeigeAnzeige Ursprünglich für 2022 geplant, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...