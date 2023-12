Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Anleger setzen auf schnellere Zinssenkungen, so die Analysten der Helaba. Der EZB-Rat dürfte dem verbal entgegenwirken. Allerdings könnten optimistischere Inflationsprojektionen die Spekulationen anheizen.An den Terminmärkten sei der Dreimonatssatz auf Sicht von zwölf Monaten in den letzten zwei Wochen von 3,2% auf 2,6% gesunken. Im März sei ein Höchststand von 4,0% erreicht worden. Die jüngste Korrektur sei durch den deutlichen Rückgang der Euro-Inflation auf 2,4% im November begünstigt worden. Es sei zwar nicht zu erwarten, dass das 2%-Ziel der EZB in den kommenden Monaten erreicht werde. Die Teuerung sei aber nicht weit davon entfernt, was naturgemäß Spekulationen über eine schnellere Zinswende nähre. ...

