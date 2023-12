In den USA wurden im vergangenen Monat mehr Stellen geschaffen als erwartet. Die US-Börsen gaben nach. Ein zu guter Bericht könnte die Fed dazu veranlassen, die erste Zinssenkung nach hinten zu verschieben.Die weltgrößte Volkswirtschaft hat im November mehr neue Stellen geschaffen als am Markt erwartet worden war. Die Zahl der Jobs außerhalb de Landwirtschaft stieg um 199.000 und damit mehr als die erwarteten 185.000. Die Arbeitslosenquote fiel auf 3,7 Prozent von zuvor 3,9 Prozent. In einer Umfrage von Bloomberg unter Volkswirten war mit einem gleich gebliebenen Wert von 3,9 Prozent gerechnet worden. Im Oktober hatte die US-Wirtschaft 150.000 Jobs neu geschaffen. In einer ersten Reaktion …