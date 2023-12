Im vergangenen Dezember hat sich Samir Boyardan von den HeavytraderZ ganz klar positioniert. Für 2023 sah er den Tech-Sektor ganz weit vorne an der Börse, insbesondere die Aktien von Alphabet und Microsoft. Seit Jahresbeginn sind die Papiere der Google-Mutter und des Software-Konzerns etwa 50 Prozent im Plus. Eine zugreffende Prognose gab Boyardan außerdem beim Bitcoin. Als Befürworter der Kryptowährung nannte er zu Jahresbeginn ein Kursziel von 40.000-US-Dollar. Diese Marke hat das digitale Gold kürzlich zurückerobert. Wo die neuen Kursziele liegen und welche Branchen in 2024 interessant werden für Anleger, erfahren Sie im Interview. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Lufthansa AG. Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.