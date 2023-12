© Foto: picture alliance/dpa | Miguel A. Paez



Die Siemens-Energy-Aktie zählt am Freitag zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex. Die US-Bank JPMorgan zählt den Titel in einer skeptischen Studie zu den "stocks to avoid".Die Aktien von Siemens Energy haben nach einer negativen Prognose von JPMorgan am Freitag erneut eine schwache Performance im DAX hingelegt. Bis dato sind die Aktien des Energiekonzerns im Jahr 2023 mit einem aktuellen Kurs von 11,43 Euro um circa 35 Prozent gefallen. Damit liegen sie in Bezug auf den Jahresverlust knapp vor den Aktien von Bayer und Zalando, berichtet die dpa. In ihrem Jahresausblick für die Investitionsgüterbranche haben die Analysten von JPMorgan Siemens Energy auf ihre Liste der 'Stocks …