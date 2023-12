Am Samstag beginnt der von Morphosys-Aktionären mit Spannung erwartete Jahreskongress der US-Hämatologen (ASH) in San Diego. Auf der Veranstaltung werden weitere Details zur Myelofibrose-Studie mit Pelabresib erwartet. Sie werden Aufschluss geben, ob der Wirkstoff in den USA zugelassen wird.Geht es nach Citi Analyst Vineet Agrawal dürfte es für die Morphosys-Aktie bald wieder düster aussehen. Er korrigierte nach den durchwachsenen Daten der klinischen Myelofibrose-Studie die Erfolgswahrscheinlichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...