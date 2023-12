Der im DAX notierte Gesundheitskonzern Fresenius befindet sich in einem intensiven Umbau. Nach der Trennung von seinen Kinderwunschkliniken will das Unternehmen einem Pressebericht zufolge auch seine Reha-Einrichtungen veräußern. Das Transaktionsvolumen könnte sich demnach auf 600 bis 800 Millionen Euro belaufen.Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag vorab unter Berufung auf diverse Quellen aus Branchen- und Bankenkreisen berichtete, geht es dabei um rund 60 Reha-Häuser und einige Altersheime ...

