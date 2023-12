Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (59/23)

As from December 08, 2023, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR SECARE X5 AVA 1 GB00BQRCWF97 BULL WTI X12 AVA 16 GB00BQRC2593 BULL WTI X15 AVA 18 GB00BQRKLF66 MINI L IMGN AVA 3 GB00BQRCX236 MINI S CO2 AVA 56 GB00BQRKWD16 MINI S NOKIA AVA 36 GB00BNTSZQ60 MINI S PALLA AVA 100 GB00BQRLD759 MINI S WTI AVA 89 GB00BQRLNC09 TURBO L OLJA AVA 443 GB00BL01JP75 TURBO S OLJA AVA 904 GB00BQRL7L77 TURBO S OLJA AVA 906 GB00BQRL8J21 The last day of trading will be December 08, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.