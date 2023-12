Board International, weltweit führender Anbieter von intelligenten Planungslösungen, wurde im Gartner Magic Quadrant 2023 für Finanzplanungssoftware als Leader eingestuft.

Die Bewertung basiert auf konkreten Kriterien, die die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit zur Umsetzung analysieren.

"Wir sind sehr stolz, dass Gartner uns zum zweiten Mal in Folge als Leader eingestuft hat. Diese Anerkennung unterstreicht den unglaublichen Wert und die positiven Auswirkungen unserer intelligenten Planungslösungen für Unternehmen weltweit", sagt Jeff Casale, CEO von Board. "In den unsicheren Märkten von heute brauchen Unternehmen einen zuverlässigen Partner, der sie mit innovativen Lösungen zur Verbesserung ihrer Finanzplanungs- und Analyseprozesse unterstützt, damit sie intelligenter planen und schneller erfolgreich sein können. Unsere Lösung integriert Planungsprozesse auf einer einheitlichen Plattform und verbindet Strategie, Finanzen und Betrieb mit Echtzeitanalysen und Datenaustausch. So bietet sie einen wirklich intelligenten Ansatz für Unternehmen."

Der Gartner Magic Quadrant ist das Ergebnis der detaillierten Analyse eines bestimmten Marktes und gibt einen umfassenden Überblick über die relative Position der Wettbewerber auf diesem Markt. Der Magic Quadrant zeigt eine grafische Einordnung der Marktteilnehmer und unterscheidet vier Typen von Technologieanbietern in Märkten mit hohem Wachstum und ausgeprägter Differenzierung der Anbieter: Leader setzen ihre aktuelle Vision gut um und sind für die Zukunft gut positioniert; Visionaries verstehen, wohin sich der Markt entwickelt, oder haben eine Vision für sich ändernde Marktregeln, setzen diese aber noch nicht gut um; Niche Players konzentrieren sich erfolgreich auf ein kleines Segment oder sind nicht fokussiert und übertreffen andere nicht; Challengers setzen ihre Vision heute gut um oder dominieren vielleicht ein großes Segment, zeigen aber kein Verständnis für die Richtung in die sich der Markt entwickelt.

Mehr über die Intelligent Planning Platform von Board erfahren Sie unter https://www.board.com/

Über Board

Die Intelligent Planning Platform von Board ermöglicht es mehr als 2.000 Kunden weltweit, intelligenter zu planen, fundiertere Erkenntnisse zu gewinnen und bessere Ergebnisse zu erzielen. Führende Unternehmen vertrauen auf Board, wenn es darum geht, Strategie-, Finanz- und operative Bereiche durch integrierte und intelligente Planung zu verbinden und die Performance umfassend zu steuern. In Zusammenarbeit mit Board haben globale Unternehmen wie H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG oder HSBC ihre Planungsprozesse umgestaltet, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Board International wurde 1994 gegründet und verfügt heute über 25 Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen wird von führenden Analysten und hochkarätigen Experten wie BARC, Gartner und IDC anerkannt.

www.board.com

Gartner Disclaimer:

Gartner empfiehlt keine in seinen Publikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen. Gartner rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Research-Publikationen geben die Meinungen der Gartner-Research-Organisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschung ab einschließlich jeglicher Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung genannter Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen für einen bestimmten Zweck.

Gartner, Magic Quadrant for Financial Planning Software, Regina Crowder, Farrah Watson, Matthew Mowrey, December 2023 (TBA)

Gartner ist ein eingetragenes Warenzeichen und Service Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international. Magic Quadrant ist ein eingetragenes Warenzeichen von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231208936461/de/

Contacts:

Pressekontakt DACH:

Melanie Oeldorf

Regional Marketing Manager Central Europe

+41 79 170 4915

moeldorf@board.com



Pressekontakt International:

Victoire Depoix

VP Global Communications

vdepoix@board.com