Politisch ist der neue Pakt in Erfurt fatal. Er verdeutlicht, dass die AfD womöglich noch das kleinere Problem ist. Das größere Problem ist, dass die Grenzen zur Mitte verwischen - oder systematisch niedergerissen werden. Verfassungsschützer beobachten dies in der Gesellschaft seit längerem. Zwar wurde nach der AfD in Sachsen-Anhalt und Thüringen am Freitag auch die AfD in Sachsen als erwiesen rechtsextrem eingestuft. Doch das ist immer mehr Leuten egal. Und es lässt erahnen, wie es etwa in Thüringen weitergeht. Schon im Februar 2020 hatten die drei genannten Parteien ja den rechtsliberalen Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt. Es wirkte wie eine Mischung aus Dummheit und Kalkül. Mittlerweile überwiegt das Kalkül.



