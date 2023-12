Die Nvidia-Aktie gehört zu den 100 Champions-Aktien des boerse.de-Aktienbriefs und war in diesem Jahr mit Abstand der beste Champion. Nach einem weniger erfreulichen Jahr 2022, das mit einer Kurshalbierung einherging, nahmen die Bullen in diesem Jahr die Zügel in die Hand und katapultierten den Marktwert des Bilionen-Unternehmens um beeindruckende 219 Prozent nach oben. Die Aktie...

Den vollständigen Artikel lesen ...