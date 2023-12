i80 Gold berichtet über das laufende Bohrprogramm bei Ruby im Eureka County und vermeldet eine Erweiterung der hochgradigen Mineralisierung. Gold Royalty kauft gegen Cash und ein Darlehen Lizenzeinnahmen an Borborema-Goldprojekt. Boss Energy kauft für 70 Mio. USD 30 % des Alta Mesa-Projekts von enCore Energy, das mit den Einnahmen seine Uranproduktionspipeline in Südtexas beschleunigen will.

