Selbst überraschend robuste US-Arbeitsmarkdaten konnten die Rekordjagd im DAX am Freitag nicht stoppen. Der deutsche Leitindex hat die zwischenzeitlichen Verluste schnell wieder aufgeholt und ein neues Allzeithoch markiert. Auch auf Wochensicht hat der DAX weiter zugelegt und damit bereits die sechse Gewinnwoche in Folge verbucht.Nach dem US-Arbeitsmarktbericht ist der DAX am Freitag bei rund 16.783 Punkte auf ein neues Rekordhoch geklettert. Er schloss letztlich 0,78 Prozent höher bei 16.759,22 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...