Wien (pta/08.12.2023/18:00) - Die BAWAG Group und die Dexia geben heute bekannt, dass sie einen Kaufvertrag unterzeichnet haben, der es der BAWAG ermöglicht, fünf nicht regulierte Leasinggesellschaften der Dexia Crédit Local zu erwerben: DCL Evolution, Alsatram, Dexiarail sowie Dexia Flobail und Dexia CLF Régions Bail, die in Dexia FB France und Dexia RB France umbenannt wurden, nachdem die französische Aufsichtsbehörde Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) am 27. Oktober 2023 den Entzug ihrer Zulassungen für Finanzgesellschaften genehmigt hatte, der am selben Tag wirksam wurde.

Die Transaktion ermöglicht der BAWAG Group ein Leasingportfolio (Wert: rund 750 Mio. EUR) der Dexia Crédit Local zu refinanzieren. Diese Leasing-Assets bestehen aus rund 80 Verträgen mit Partnern, überwiegend aus dem öffentlichen Sektor. Mitarbeiter werden im Rahmen dieser Vereinbarung nicht übernommen.

Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2024 erwartet. Die Transaktion wird keine signifikanten Auswirkungen auf die Solvenz von Dexia haben. Die detaillierten finanziellen Auswirkungen werden nach Abschluss der Transaktion bekannt gegeben.

Anas Abuzaakouk, CEO der BAWAG Group, kommentiert: "Dies ist eine großartige Gelegenheit für die BAWAG Group, ein Portfolio von europäischen Vermögenswerten der öffentlichen Hand mit einem sehr sicheren Risikoprofil zu refinanzieren; eine Anlageklasse, die wir gut kennen und die weiter wachsen wird. Diese Transaktion ist nur aufgrund unserer starken Kapital- und Liquiditätsposition sowie unserer operativen Expertise und Infrastruktur möglich."

Pierre Crevits, CEO von Dexia, kommentiert: "Der Verkauf der verbliebenen Leasing-Aktivitäten der Dexia Group ist ein neuer wichtiger Meilenstein in der geordneten Abwicklung der Dexia Group, und ermöglicht es der Dexia Crédit Local, ihren Konsolidierungskreis weiter zu reduzieren."

Über DEXIA

Dexia ist eine zu 99,6 % in Staatsbesitz befindliche belgisch-französische Gruppe, die im Dezember 2012 in eine geordnete Abwicklung ging. Die Aufgabe von Dexia besteht darin, ihre verbleibenden Vermögenswerte in Abwicklung zu verwalten und dabei die Interessen ihrer Aktionäre und Garantiegeber zu wahren. Die Muttergesellschaft der Gruppe, Dexia SA, ist eine Aktiengesellschaft und eine Finanzholding nach belgischem Recht. Die Dexia Crédit Local mit Sitz in Frankreich ist die wichtigste operative Einheit der Gruppe. Im Juni 2023 beschäftigte Dexia 515 Mitarbeiter und verfügte über eine Bilanzsumme von 60,4 Mrd. EUR.

Um mehr über Dexia zu erfahren, besuchen Sie http://www.dexia.com.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,1 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar.

