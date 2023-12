Essen (ots) -



Essen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat im Online-Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, online auf waz.de am Freitag, Print-Ausgaben am Samstag) mit Nachdruck die umstrittene Schuldenbremse des Bundes verteidigt: "Ich bin ein großer Freund der Schuldenbremse. Es ist für Politiker immer leichter, in die Schatulle zu greifen und Schulden zu machen. Aber wir müssen auch fair sein mit unseren Kindern und Enkelkindern. Wer sagt eigentlich, dass die weniger Probleme, weniger Krisen, weniger Herausforderungen haben werden als wir? Und dann gucken die auf ihre Möglichkeiten und sehen, dass wir schon alles ausgegeben haben", sagte Wüst am Freitag.



Pressekontakt:



Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion@waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55903/5668276

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken