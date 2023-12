Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Immobilien

Personelle Veränderungen im Verwaltungsrat an der kommenden Generalversammlung vom 29. Mai 2024



08.12.2023 / 19:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung 8. Dezember 2023, 19.00 Uhr Zur sofortigen Veröffentlichung

Medienmitteilung (PDF) Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR ? Rücktritt von Dr. Marcel Rohner, Präsident ? Vorschlag von Kurt Ritz als neuer Präsident ? Ernennung von Stephan A. Müller zum Vizepräsidenten An der kommenden ordentlichen Generalversammlung vom 29. Mai 2024 kommt es zu personellen Veränderungen im Verwaltungsrat der Warteck Invest AG. Der Verwaltungsratspräsident Dr. Marcel Rohner stellt sich nach 14 Jahren Tätigkeit nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat. Als neuer Präsident wird der Generalversammlung das bisherige Verwaltungsratsmitglied Kurt Ritz vorgeschlagen.



Dr. Marcel Rohner gehört dem Gremium seit 2011 an. Seit 2019 ist er Präsident. Während seiner Amtszeit wurde das Immobilien-Portfolio weiter optimiert und ausgebaut. Ebenso wurde während seiner Amtszeit eine Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet und implementiert. Beides mit dem Ziel, die Erträge von Warteck Invest zu steigern und langfristig zu sichern. Der Verwaltungsrat dankt Dr. Marcel Rohner sehr für seinen langjährigen engagierten Einsatz zum Wohl der Gesellschaft und deren Aktionärinnen und Aktionäre.



Kurt Ritz gehört dem Gremium seit 2019 an. Er hat einen Abschluss als Architekt der heutigen Hochschule für Architektur und Technik in Luzern (dipl. Architekt HTL) und einen Master-Abschluss in Volks- und Betriebswirtschaft der Universität Bern (lic. rer. pol.). Zudem ist er eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder. Von 1995 bis 2019 arbeitete er bei PricewaterhouseCoopers AG (PwC) in verschiedenen Führungsfunktionen, seit 2004 war er Partner. Seit dem 1. April 2019 ist Kurt Ritz als unabhängiger, professioneller Verwaltungsrat, Stiftungsrat und als Mitglied von Anlagekommissionen tätig. Er ist unter anderem Mitglied des Verwaltungsrats der Intershop Holding AG, Zürich (bis zur GV am 27. März 2024), Mitglied des Verwaltungsrats der Seewarte Holding AG, Zug sowie des Anlageausschusses der BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich. Kurt Ritz wohnt in Fehraltorf.



Stephan A. Müller gehört dem Gremium seit 2019 an. Er hat einen Abschluss als Master of Arts in Banking and Finance der Universität St. Gallen (M.A. HSG in Banking and Finance) und absolvierte Weiterbildungen an den Universitäten Stanford und Harvard. Er arbeitete von 2009 bis 2018 in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Franke Gruppe im In- und Ausland. Heute ist er selbständiger Unternehmer und Investor. Stephan A. Müller wohnt in Küssnacht am Rigi. Er vertritt die Ankeraktionärsgruppe Familie Dr. Christoph M. Müller im Verwaltungsrat.

