Die Zeit kurz von Weihnachten wird in Bayern gemeinhin die "staade Zeit" genannt. Ruhig und still geht es an der Börse aktuell aber nicht so richtig zu. Der DAX eilt von Rekordhoch zu Rekordhoch. Und auch von Unternehmensseite gibt es spannenden Nachrichten. Tesla hat endlich den Cybertruck ausgeliefert. Der Börsenpunk zieht den Hut vor Elon Musk, vor allem vor dessen Vermarktungsstrategie. Ist Tesla aber besser als BYD?Für das 80-Prozent-Depot hat der Börsenpunk einen anderen Wert ausgewählt und ...

