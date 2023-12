Neuranics, ein Unternehmen, das kürzlich aus einer Ausgründung aus den Universitäten Glasgow und Edinburgh hervorgegangen ist, entwickelt bahnbrechende magnetische Sensortechnologie für Anwendungen in den Bereichen Gesundheit, Fitness und Metaversum.

Das auf Magnetsensoren spezialisierte Start-up-Unternehmen Neuranics hat die Markteinführung eines Magnetsensor-Entwicklungskits angekündigt, das die magnetische Aktivität des Herzens aufzeichnet und drahtlos über Bluetooth überträgt, um sie rund um die Uhr live aufzuzeichnen und auf einem Smartphone, Tablet oder Laptop zu analysieren.

Das 2021 im Zuge einer Ausgliederung durch die Universitäten Glasgow und Edinburgh gegründete Unternehmen sicherte sich kürzlich eine von Par Equity angeführte Vorabfinanzierung in Höhe von 1,9 Millionen britischen Pfund. Neuranics entwickelt eine bahnbrechende magnetische Sensortechnologie für Anwendungen in den Bereichen Gesundheit, Fitness und Metaversum. Die patentierte Technologie von Neuranics nutzt den tunnelnden magnetischen Widerstand (TMR), um winzige magnetische Signale in den Muskeln der Arme und des Körpers zu erkennen, die nach Angaben des Unternehmens die Gesundheits- und Fitnessüberwachung sowie die Mensch-Maschine-Schnittstellen erheblich verbessern können.

Die Magnetokardiographie (MCG)-Sensoren des Unternehmens haben einen einzigen Kontaktpunkt am Körper oder durch dünne Kleidung hindurch und werden die bestehenden 3-Kanal-Elektrokardiographie (EKG)-Sensoren für den Einsatz in Sport-Fitnessgeräten und medizinischen Überwachungsgeräten ersetzen. Das MCG-Signal liefert eine höhere Auflösung und Klarheit über die Herzfunktion und kann die Blutbewegung innerhalb der wichtigsten Herzklappen anzeigen.

Das Entwicklungskit enthält den neuesten Neuranics-Magnetsensor, der winzige magnetische Signale des Herzmuskels erkennen kann, Prototyp-Elektronik, Bluetooth-Schnittstelle, Software für die Analyse auf einem Laptop und eine App für Android-Handys und -Tablets. Das Kit ermöglicht es Entwicklern, mit magnetischen Sensoren zu experimentieren, und die Software und die App sind in hohem Maße anpassbar. Das Entwicklungskit wird Anfang 2024 erhältlich sein und Beratung sowie technische Unterstützung umfassen.

CEO Noel McKenna sagte: "Wir sind sehr erfreut, dass wir das MCG-Entwicklungskit nun in so kurzer Zeit nach Abschluss unserer Finanzierungsrunde auf den Markt bringen können. Mit unserer bahnbrechenden Technologie können Sport-, Fitness- und Gesundheitsunternehmen neue Produkte entwickeln, die auf den Vorteilen von Magnetsensoren basieren. Wir freuen uns darauf, Besucher und andere Aussteller zu einer Live-Demonstration an unserem Stand 60255 im Eureka Park im Venetian Exhibition Centre auf der CES vom 9. bis 12.bis 12. Januar 2024 begrüßen zu dürfen."

