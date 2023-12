The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.12.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.12.2023



ISIN Name

CA21024C1014 CONSOLIDATED URANIUM INC.

CA56086L2012 MAKARA MINING CORP.

CA84651C1095 SPARK POWER GROUP A

DE000A0JL461 ITN NANOVATION

DE000A2LQU21 CANNOVUM CANNABIS INH ON

DE0007686834 GOLD-ZACK AG WDL00/ENDL.

GB00BJ05QC14 ACTUAL EXPERIENCE LS-,20

US3647231063 GANFENG LITH U.ADR/1 YC1

US87157B1035 SYNCHRONOSS TEC. DL-,0001

