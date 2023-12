Sehr geehrter Leser, Währungskriege sind nach wie vor in vollem Gange. Hier die jüngste Entwicklung… Seit Jahresbeginn hat der Japanische Yen gegenüber dem US-Dollar um rund 17 Prozent an Wert verloren. Gegenüber dem Euro sind es rund 15 Prozent. Das ist wenig überraschend. Japans Wirtschaft schrammte knapp an einer Rezession vorbei. Eine erneute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...