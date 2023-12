Bawag und Dexia haben einen Kaufvertrag für fünf nicht regulierte Leasinggesellschaften der Dexia Crédit Local unterzeichnet, und zwar DCL Evolution, Alsatram, Dexiarail sowie Dexia Flobail und Dexia CLF Régions Bail, die in Dexia FB France und Dexia RB France umbenannt wurden, nachdem die französische Aufsichtsbehörde Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) am 27. Oktober 2023 den Entzug ihrer Zulassungen für Finanzgesellschaften genehmigt hatte, der am selben Tag wirksam wurde, wie die Bawag mitteilt. Das Leasingporfolio hat einen Wert von 750 Mio. Euro. Diese Leasing-Assets bestehen aus rund 80 Verträgen mit Partnern, überwiegend aus dem öffentlichen Sektor. Mitarbeiter werden im Rahmen dieser ...

