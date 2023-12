Nach einem virtuellen Roundtable mit dem CFO bestätigen die Analysten von Montega die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 20,0 Euro für Porr. Sie meinen: "Die Ausführung des Vorstands haben uns in der U¨berzeugung vom Investment Case abermals besta¨rkt. Im krisengeschu¨ttelten Bausektor ragt Porr mit profitablen Wachstumsperspektiven hervor, was die Aktie bei einem KBV 2023e von 0,6x und einer Dividendenrendite von >6% zu einem attraktiven Value-Investment macht." Bei dem Roundtable sei auch die Signa-Insolvenz thematisiert worden. Porr sei vom Stopp des Bauprojekts rund um die Alte Akademie in Mu¨nchen betroffen, der mo¨gliche Schaden fu¨r Porr belaufe sich dank einer insolvenzfesten Garantie einer namhaften deutschen Bank jedoch auf maximal einen geringen einstelligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...