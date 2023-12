Klas, ein weltweit führender Anbieter von Edge-Technologien, kündigt die Verfügbarkeit von Kortex V an, einem skalierbaren mobilen Leitstand für die dezentrale Entscheidungsfindung. Kortex V wurde entwickelt, um rechenintensive Anwendungen für Command, Control and Communications (C3) und private Multi-Clouds in anspruchsvollen Umgebungen mit eingeschränkter, verweigerter, unterbrochener und begrenzter Konnektivität (DDIL) zu unterstützen.

Kortex V, from Klas, the ultimate in highly-mobile command post technology. Kortex V decentralizes C3 capabilities and disperses them in a rugged, modular, battery-backed, TrueTactical form factor for resiliency. High-performance compute is located where data adds value, supporting more efficient operations where connectivity is challenging. (Photo: Business Wire)