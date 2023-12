Osnabrück (ots) -Schauspieler Rainer Bock litt mehrere Jahre unter Spielsucht"Aus eigenem Willen und ohne Therapie davon losgekommen"Osnabrück. Rainer Bock (69), Schauspieler, war als junger Mann spielsüchtig. "Die 70er-Jahre waren für mich ziemlich durchwachsen. Nach der Schule wusste ich gar nicht, was ich will", sagt er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Ich hatte sogar eine kleine Spieler-Karriere - zwei Jahre, würde ich sagen, war ich richtig süchtig."Überstanden habe er diese Phase aber ohne größere Schäden, sagte Bock: "Davon bin ich losgekommen, aus eigenem Willen, ohne Therapie und auch ohne mich vorher ins tiefste Unglück zu stürzen. Dann habe ich mich eine ganze Weile politisch an der Anti-AKW-Bewegung beteiligt. Und als das beendet war, habe ich 1979 gemeinsam mit einem Freund in Kiel das Café Lucy eröffnet - benannt nach meiner damaligen Katze."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5668337