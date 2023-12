(Fast) alle Börsianer lieben Tech, schließlich ist die Branche super spannend und hoch innovativ - und das schon seit vielen, vielen Jahren. Doch unfassbare Kursgewinnen waren oft auch mit Aktien von Unternehmen möglich, deren Geschäftsmodelle vermeintlich langweilig sind. Walmart etwa hat seit IPO super performt.Sam Walton wusste, wie man seine Kunden glücklich macht. "Geben Sie ihnen, was sie wollen - und noch ein bisschen mehr", empfahl der Walmart-Gründer in seiner Autobiographie "Made in America" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...