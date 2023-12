In der vergangenen Woche standen besonders die großen Gewinner im Rampenlicht der wO Community. Neben Gold und Bitcoin wurden auch drei Aktien gefeiert.

Gold ist seit jeher ein heißes Thema in der wO Community und das kurzeitige Erreichen eines neuen Allzeithochs von über 2130 USD pro Feinunze tat der Sache keinen Abbruch. Über 300 Beiträge wurden im Goldforum allein in dieser Woche verfasst und die Stimmung bleibt positiv. Hier einige Perlen aus Reibkuchens Goldforum:

Ralle69 ist sich sicher: "Es soll und darf nicht steigen! noch nicht! Aber es wird steigen keine Angst ??"

Mr. Reibkuchen kommt persönlich zu Wort: "Das mit den 10% des Vermögens im Gold haben aber scheinbar viele immer noch nicht kapiert. Dann eher mit 100% oder sogar gehebelt in Nvidia, Google, Facebook, Microsoft etc. und aufgrund der Sektengehorsamkeit in Tesla, weil alle auf KI stehen ??????. Wenn alle mit 5 - 10% einen Hedge im Gold hätten, würde ich andere Preise beim Gold sehen und sicherlich nicht bei 2.400 US$. Was nicht ist, kann ja noch kommen. Die Analyse bzw. Meinung von Robert Halver finde ich ganz gut und realistisch."

Macvin denkt an die folgenden Generationen: "Ich habe heute mal nachgelegt - für die EM-Konten der Enkel. Und auch ein bisserl für mich. Irgendwie muss man ja die Gewinne aus dem völlig und irrational überdrehten DAX-Long unterbringen."

Joe24 war im früheren Leben Frisör: "Was die derzeitige Bewegung im Gold angeht, denke ich wir befinden uns mitten im langfristigen Ausbruch. Ein letztes rasieren der 2000 USD, dann wird man die Herde soweit haben, dass alle denken es kommt wie immer und der Kurs wird kehrt nach oben machen....Die leidende Zeit geht zu Ende."

Aber nicht nur Gold, sondern auch Bitcoin war nach dessen bemerkenswerter Hausse in den letzten Monaten ein wichtiges Thema. Nachdem sich der BTC-Kurs von ~16000 USD im Januar auf nun über 40000 USD im Dezember mehr als verdoppeln konnte, bleiben auch die wO User im Bitcoin Thread optimistisch gestimmt.

BigStoxx ist vorsichtig optimistisch: "Der Hype hat ja noch gar nicht begonnen, erstmal wird locker flockig das All Time High genommen. Es wird sowas von abgehen in Richtung FOMO kurz vor dem Halving, da werden den Bitcoin-Hatern die Ohren schlackern. Über 100.000 ist gar keine Frage, das wird kommen."

Invest_hai88 hat seine Skepsis überwunden: "Ich weigerte mich lange gegen BTC bin aber nun voll dabei. Auch wenn ich noch immer keinen Nutzen sehe so sieht der Markt es wohl anders."

Calafati sieht nur noch begrenzes Potential: "Mögliche ETF-Zulassung sowie das kommende Halving waren die Kurstreiber der letzten Monate. Vielleicht spielen die Halvings im Laufe der Zeit aber eine immer geringere Rolle. Die meisten Bitcoin sind bereits im Umlauf, und das wird auch in den nächsten 120 Jahren so bleiben. Ob alle zehn Minuten drei oder eineinhalb Coins geschürft werden, macht nicht mehr so viel aus."

Neben den "Klassikern" Gold und Bitcoin standen in dieser Woche auch drei Aktien im Fokus der Community. Hierbei handelt es sich um drei Gewinner, welche in den letzten Tagen und Wochen zweistellig zulegen konnten (nachdem sie aber zuvor enorme Einbußen verkraften mussten). Insbesondere TUI, welche allein in dieser Woche um über 20% zulegen konnte, beschäftigten die wO Community, welche fast 500 Beiträge zum Reiseveranstalter verfasste. Hier ein paar Stimmen aus dem TUI-Forum:

Magictrader mahnt: "Hier reden alle nur von Gewinnen, vermutlich haben viele in der Vergangenheit auch riesige Summen verloren, denn es ging über 2 Jahre lang dynamisch bergab. Das erwähnt hier aber keiner"

Muckimann66 ist für Peace, Love und Urlaub: "Ich flieg lieber mit TUI in den Urlaub und hoffe das die Rüstungsindustrie böse eine auf dem Arsch bekommt. Wir brauchen Frieden und keine Panzer. Die haben in den letzten Jahren genug Gewinn gemacht."

Muhlan sieht noch Potential: "Ich sehe bei der Aktie unter anderem auch deshalb noch erhebliches Kurspotential, da die Aktie in den Portfolios von institutionellen Investoren massiv unterrepräsentiert sein dürfte, was sich mit dem neuen Ausblick und der Plattformstrategie mit einem Asset-light Ansatz in Zukunft ändern könnte"

Kalorex hat alles durchanalysiert: "Na, wir behalten das alle gemeinsam im Auge.

Nach so einem Schub wie heute, wäre auch temporäre Konsolidierung durchaus gesund. Allerdings hatten Carnival und Norw. Cruises charttechnisch deutlich mehr Widerstände zu knacken auf dem Weg nach oben. Da wurde dann auch mustergültig Luft geholt. Bei Tui jetzt viel freies Land voraus. Im Wochenchart zwei 50-Wochen-Linien bei 7,05/7,20, dann erst wieder ein Bündel bei 9,60/9,70 Stand heute, Trendlinien fallend, was auch sonst nach der langen Rutschpartie. Im Tageschart sind wir heute durch zwei 200-Tagelinien geschmeidig durch, 6,43 und 6,62. Die könnten jetzt als Unterstützung fungieren. Darüber alles frei!"

Für Andrew66 ist die Sache klar: "Auf Grund des bisherigen Kursverlaufes der vergangenen Jahre ist ein länger anhaltender Rebound nur logisch, die 8,00 Euro sollten zeitnah erreicht werden, weiter nach oben sehe ich keine größeren Hindernisse."

Dann wäre da noch die Mophosys AG aus Martinsried, welche sich mit der Krebsforschung befasst und nach einen enormen Kursrutsch im Herbst immerhin 50 % seit Ende November gutmachen konnte. Hier diskutierten die wO Nutzer auf über 240 Beiträgen im Morphosys Thread unter anderem die Frage, ob man nach einer festgestellten "Studienanomalie" in diese Aktie noch einsteigen könne.

Archie1974 ist positiv gestimmt: "Diese Kursbewegung ist kein Zufall. Da haben einige Großinvestoren einen guten Draht zum Management, wie sie ja auch selbst berichtet haben, z.B. Dave Johnson. Und Kress+Co. werden die "Anomalie" gelöst und dies auch den Investoren "unterschwellig signalisiert" haben. Wenn ich recht habe, sind Kurse von 26 Euro wahrscheinlich noch echte Schnäppchen."

Eaglepower ist die Sache nicht geheuer: "Bin jetzt auch erstmal wieder raus. Viel zu gut gelaufen und Gewinne mitgenommen. Situation ist kaum anders als vor 2 Wochen und da standen wir bei 14€. Gewinn-Risiko Verhältnis ist jetzt wieder für mich gekippt."

Drmutaba bleibt skeptisch: "War ja ein sehr netter Trade mit Morphosys, aber solange die Studienanomalie nicht geklärt ist, geh ich da nicht long."

Besondere Aufmerksamkeit durch die wO Community hat in dieser Woche auch Heidelberg Pharma, welche genau wie Morphosys Krebsforschung betreibt und alleine im Dezember eine Performance von 25 % aufweisen konnte, bekommen. Über die Ursache für den kürzlichen Kursanstieg wurde auf auf über 150 Postings im Heidelberg-Pharma Thread diskutiert.

JohannesWild führt den Kursanstieg auf die Tatsache zurück, dass die Aktie auf Apples "Alles auf Aktien" Podcast gefeatured wurde.: "Heidelberg Pharma wurde bei Apples "Alles Auf Aktien" gepitched. Ich denke das ist der Hauptgrund für den sehr starken Kursanstieg."

Katjuscha-Research sieht einen Zusammenhang mit mehreren positiven News von Anfang Dezember: "…Deshalb glaub ich auch weiterhin, der Kursanstieg kam durch die beiden News bei Telix und Redhill, warauf die Anleger reagiert haben. Telix ist aktuell und sicherlich auch 2024 der Trigger, der den Aktienkurs treiben kann."

Imperatom sieht gute Investor Relations und PR als Urasche für den Kursanstieg: "Ursache des Anstiegs ist vielmehr die Präsenz HDPs auf dem EKF letzte Woche. Dort waren viele Multiplikatoren und Anleger vor Ort, auch ich. Da haben einige HDP entdeckt, Gespräche mit dem Vorstand geführt, um sicherzugehen, dass die Story stimmt. Danach braucht man 2-3 Tage, um das zu verarbeiten, dazu die Iceberg-Order. Mittlerweile gab es einige große und kleine Blogs und Podcasts, die über HDP berichteten, was davor seit Ewigkeiten nicht der Fall war. Daher kommt die plötzliche Nachfrage."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community

Enthaltene Werte: DE0006632003,XD0002747026,DE000A11QVV0,BTC~USD,DE000TUAG505