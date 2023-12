DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Energiespeicher in Deutschland - steigt die Kapazität schnell genug? SMA Solar, Vanadium Resources und Varta

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/09.12.2023/08:05) - Der Strom soll in Deutschland zukünftig vor allem aus Sonnen- und Windenergie produziert werden. Diese erneuerbaren Energien benötigen starke Stromspeicher, welche eine durchgängige Energieversorgung sicherstellen können. Vor u.a. Speicherkapazitäten stehen im Fokus, da Wind- und Sonne nicht auf Knopfdruck produzieren. Mal entsteht mehr Energie und mal weniger. Daher müssen beispielsweise im Sommer produzierte Überschüsse für den Winter nutzbar gemacht werden. Der MDR bezeichnet den Aufbau von großen Kapazitäten zum Speichern von Strom als "Nadelöhr der Energiewende".

Die Entwicklung rund um Energiespeicher ist in Deutschland eindrucksvoll. Dem Marktstandregister der Bundesnetzagentur ist zu entnehmen, dass Anfang 2019 rund 65.000 Energiespeicher am deutschen Netz hingen. Seither ist die Anzahl pro Jahr zwischen 50% und 100% gestiegen. Derzeit gibt es demnach in etwa 900.000 Energiespeicher. Die Millionenmarke sollte bei dieser Entwicklung um den Jahreswechsel geknackt werden. Beispiele von Unternehmen in diesem Sektor:

SMA Solar Technologie (ISIN: DE000A0DJ6J9) - Unabhängigkeit durch Speicherlösungen

Das deutsche Unternehmen mit Sitz im beschaulichen Niestetal, passenderweise in der Sonnenallee 1, ist in der Entwicklung, der Produktion und der Vertreibung von Komponenten für die Photovoltaikindustrie tätig. Zu diesen gehören auch Energiespeicher. Das Unternehmen gibt an, dass durch die hauseigenen Speicherlösungen eine Unabhängigkeit von klimaschädlichem CO2, von fossilen Kraftstoffen, von schwankender Energieerzeugung und von steigenden Stromkosten erreicht werden kann.

An der Börse erreichte SMA Solar Ende Juni ein Rekordhoch bei 111,10 Euro. Es folgte ein Absturz auf unter 60 Euro bis Ende Oktober. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten nun bei knapp 85 Euro.

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) - Vanadium-Produktion ab 2025?

Für Energiespeicher braucht es neben der Entwicklung der Technologie auch die passenden Rohstoffe. Im Fokus stehen dabei zwei Metalle: Lithium für Lithium-Ionen-Batterien, und Vanadium für Vanadium-Redox-Flow-Batterien. Beide Rohstoffe gelten als kritisch, weswegen die steigende Produktion der Energiespeicher gefährdet ist. Bei Vanadium kommt einer der Lichtblicke aus Südafrika. Genauer gesagt aus dem Rohstoff-Mekka Limpopo. Dort befindet sich das Steelpoortdrift-Vanadiumprojekt, welches von Vanadium Resources entwickelt wird. Das australische Explorationsunternehmen treibt damit eines der größten Vanadiumvorkommen der Erde voran, welches noch unerschlossen ist.

Der Minenbau steht offenbar kurz bevor. Im Jahr 2025 will Vanadium Resources mit der Produktion von Vanadium in Batteriequalität beginnen. Die Finanzierung der Mine, die rund 211 Millionen US-Dollar kosten soll, ist durch den Einstieg von Matrix Resources weit vorangeschritten. Laut der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) soll der Free Cashflow jährlich bei 152 Millionen US-Dollar liegen - und zwar über den Zeitraum von 25 Jahren. Der Net Present Value (NPV) liegt demnach bei 1,2 Milliarden US-Dollar. Der Exploration der Börse ist Vanadium Resources ebenfalls gelungen. Die Aktie kann auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Varta (ISIN: DE000A0TGJ55) - gelingt an der Börse ein Turnaround?

Die Varta AG stellt die Muttergesellschaft der Töchter Varta Microbatterie und Varta Storage dar. Letztere stellt einen der zwei weltgrößten Hersteller von Mikrobatterien für Hörgeräte dar. Varta Microbattery agiert als Pionier im Mikrobatteriesektor.

An der Börse blickt Varta auf schwere Zeiten zurück. Ab Anfang 2022 stürzte der Kurs immer weiter ab. Ende Mai dieses Jahres erreichte der Wert der Varta-Aktie dann ein Rekordtief von 14,04 Euro. Die Analysten sind sich derzeit unsicher, ob das deutsche Unternehmen den Turnaround schaffen kann. Michael Punzet, Analyst bei der DZ Bank, schrieb beispielsweise, dass die erwartete Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr 2023 und die Umsatzindikation für 2024 mit Risiko behaftet sei.

Passender Batterie-ETF: L&G Battery Value-Chain (ISIN: IE00BF0M2Z96)

Top-Holdings: Tesla (ISIN: US88160R1014), Enersys (ISIN: US29275Y1029), Panasonic (ISIN: JP3866800000) und Nissan (ISIN: JP36724000039)

Bis 2030 muss in Deutschland noch einiges passieren

Die Entwicklung bei den Energiespeichern reicht in Deutschland noch nicht aus, wenn es nach dem Ingenieur Bernhard Wille-Haussmann geht, der sich in Freiburg am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme mit den Anforderungen rund um die Energiewende an die Stromnetze beschäftigt. "Nach Berechnungen unseres Instituts benötigen wir bis zum Jahr 2030 insgesamt 100 Gigawattstunden elektrische Speicherleistung", erklärte Wille-Haussmann dem MDR.

---------- Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien? Oder zu Vanadium Resources? Dann lassen Sie sich in unseren Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" bzw. "Vanadium Resources". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Vanadium Resources ISIN: AU0000053522 WKN: A2PPPU https://vr8.global/ Land: Australien / Südafrika

Quellen: https://small-microcap.eu/vanadium-resources-energiespeicher-sind-auch-in-deutschland-im-kommen/ https://www.mdr.de/wissen/klima-energiewende-stromspeicher-stand-heute-102.html https://www.sma.de/speicherloesungen https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/VARTA-AG-646256/news/ DZ-Bank-hebt-fairen-Wert-fur-Varta-auf-15-Euro-Verkaufen-44605943/

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit der Vanadium Resources Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Vanadium Resources Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Vanadium Resources Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Vanadium Resources Ltd abgerufen werden: https:// vr8.global/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Vanadium Resources Ltd vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 (0) 69 1532 5857 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2023 02:05 ET (07:05 GMT)