Paris (ots/PRNewswire) -Das neue Luxushaus vereint traditionelle Technik mit einer Vision, um einen neuen Weg in der Modewelt zu beschreitenHEIGS ist ein 2021 gegründetes Schweizer Luxusmodehaus, das sich auf hochwertig verarbeitete Lederwaren und Wohnobjekte spezialisiert hat.Im Zentrum der Arbeit des Hauses steht Heidi, das Sinnbild eines Schweizer Bergmädchens, das zu einer Safari um die ganze Welt aufbricht.Die Marke verschmilzt gekonnt Schweizer Design und französische Handwerkskunst zu einem eleganten, raffinierten und dezenten Luxus.Die erste Taschenkollektion beinhaltet zwei zeitlose und doch vielseitige Modelle, die auf Bestellung gefertigt werden: "En Suisse" und "À Zurich". Jede von ihnen wird in 153 kunstvollen Arbeitsschritten der Haute Maroquinerie hergestellt. So entstehen handgefertigte Taschen von unvergleichlicher Eleganz und Leichtigkeit.Jede Tasche von Heigs ist ein Unikat, wird eigens auf Bestellung gefertigt und zeichnet sich durch edle Details wie den doppelte florale Verschluss mit dem eingeprägte Logo.Das glatte, vollnarbige "Safari"-Kalbsleder entwickelt mit der Zeit eine schöne Patina, die die einzigartige Persönlichkeit und Reise ihres jeweiligen Besitzers widerspiegelt.Ein besonderes Designelement der Kollektion ist das auswechselbare Futter in jeder Tasche. Das Futter kann herausgenommen und gegen Stoffe in verschiedenen Farben und antike Stoffe ausgetauscht werden, wie beispielsweise Toile de Jouy und unser "Ballerine"-Futter, das komplett aus Materialien von Ballettschuhen gefertigt ist.Durch die Zusammenführung von Schweizer Präzision und französischem Savoir-faire kreiert Heigs zeitlose Erbstücke, die über Generationen hinweg weitergegeben werden können. Die Kollektion ist aus Leder in tiefem Burgunderrot, warmem Hellbraun und sattem Anthrazit gefertigt.Die Reise beginnt mit den Taschen En Suisse und A Zurich in der Schweiz, doch unser Ziel ist es, unsere Produktkategorie auf all unsere Lieblingsstädte auszuweiten.Momentan arbeitet Heigs an einer Bekleidungslinie, die nur einzigartige "ikonische Stücke" beinhaltet, die für immer einen Platz in Ihrem Kleiderschrank einnehmen werden.Die Gründerin und Creative Director Johanna van der Drift startete ihre Karriere als Innenarchitektin und Stylistin für Hotels. Sie lebt und arbeitet zwischen Paris und der Schweiz.Mitbegründer des Hauses Daan van Luijn kommt von Meta und Amazon, wo er die kreative Strategie für führende Marken in der Luxusmode entwickelte. Er lebt derzeit in London. Heigs setzt sich stark für die Unterstützung von und die Zusammenarbeit mit Künstlern ein, um eine lebendige kreative Gemeinschaft zu fördern, die durch Leidenschaft und fachlichen Austausch geprägt ist.