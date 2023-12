Wenn er anruft, stockt den CEOs an der Wall Street der Atem: Carl Icahn, der wohl gefürchtetste Investor der Welt. Berühmt geworden ist er als "Corporate Raider" (zu Deutsch: Unternehmensjäger), der unterbewertete Unternehmen zerlegt und die Einzelteile dann mit Gewinn verkauft. Das machte ihn zu einem der reichsten Menschen der Welt. Nicht jeder an der Wall Street mag ihn, er selbst sagt über seine Karriere nur: "Offen gestanden verdiene ich Geld, weil das System so schlecht ist. Nicht, weil ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...