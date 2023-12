Wochenrückblick - DAX® und Goldpreis mit neuem Allzeithoch

Werbung







Werfen Sie mit uns einen Blick auf die jüngste Börsenwoche - was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.



Die vergangene Börsenwoche verlief relativ ruhig. Gold konnte ein neues Allzeithoch von knapp 2135 US-Dollar verzeichnen, Grund hierfür könnte eine potentielle Leitzinssenkung der FED sein. Auch der DAX® dreht auf und verzeichnet ein neues Allzeithoch.



Goldpreis verbucht Rekordhoch



Das gelbe Edelmetall scheint bei Anlegerinnen und Anlegern beliebt zu sein - in dieser Börsenwoche konnte der Goldpreis sein vorheriges Allzeithoch von knapp 2.072 US-Dollar knacken und zeitweise auf über 2.135 US-Dollar pro Feinunze steigen. In der kommenden Woche gibt die FED ihren letzten Zinsentscheid für dieses Jahr bekannt, welcher sich ebenfalls auf den Goldpreis auswirken könnte









Neues Allzeithoch für den DAX®



Auch konnte der bekannteste deutsche Aktienindex, welcher inzwischen 40 verschiedene Unternehmen umfasst, ein neues Allzeithoch verzeichnen. Der Leitindex stieg am Mittwoch zeitweise auf knapp 16.670 Punkte, womit er sein bisheriges Allzeithoch aus diesem Jahr übertreffen konnte. Ein beachtliches Ergebnis, wo doch der Leitindex zum Start in diesem Jahr noch unter der 14.000er Marke notierte.









TUI im Höhenflug



Dank guter Zahlen von Unternehmensseite aus konnte die TUI-Aktie am Mittwoch zweistellig an Wert gewinnen. Dem Reisekonzern ist die erwartete Rückkehr in die Gewinnzone geglückt. Besonders der Anstieg der Urlaubsgäste sowie die höheren Preise verhalfen dem Unternehmen zu diesen Zahlen. Der Konzernvorstand rechnet im kommenden Geschäftsjahr mit einem Umsatzanstieg von mindestens 10 % und einem Zuwachs des bereinigten EBITDA von mindestens 25 %.









Webinar zum Thema Jahresendrally



Passend zu den neuen Allzeithochs hielt unser Referent Julius Weiß am Donnerstag ein Webinar zum Thema Jahresendrally. Dort wurden insbesondere Knock-Out-Zertifikate besprochen und wie diese für den Endspurt hilfreich sein könnten. Die Aufzeichnung des Webinars finden Sie unter folgendem Link auf unserer Website:







Isabel Schnabel hält weitere Zinserhöhungen für unwahrscheinlich



Die EZB-Direktorin Isabel Schnabel hält vor dem Hintergrund der niedrigen Inflationsraten weitere Zinserhöhungen für unwahrscheinlich. Die restriktive Geldpolitik der Zentralbank zeigt sich wirkungsvoll, die Inflation wieder auf das Inflationsziel von knapp 2 % zu drücken.







Der Jahresausblick von Jörg Scherer



Unser Chartanalyst Jörg Scherer veröffentlicht aktuell den großen Jahresausblick für 2024. In diesem werden verschiedene Themengebiete wie Renten, Währungen, Rohstoffe und Aktien ausführlich analysiert. Unter folgendem Link haben Sie die Möglichkeit, sich bei Ihrer Anlagestrategie für das kommende Jahr inspirieren zu lassen:







Das war es auch schon mit dem Rückblick für diese Woche. Wenn Sie schon immer mal wissen wollten wie ein Kock-Out-Barriere bei einem Turbo-Optionsschein funktioniert, oder wie man die Stopp-Loss Order richtig einsetzten kann, schauen Sie doch mal auf unserem Instagram Kanal vorbei. Dort werden genannte, sowie viele weitere Themen kurz und prägnant erläutert. Außerdem erklärt Ihnen dort unser Analyst Jörg Scherer einfach und verständlich die Grundlagen der technischen Analyse.







