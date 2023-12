Börsen News: Bullisch! Darum empfehlen Experten jetzt First Solar, Airbus, Ericsson, Datadog & Qiagen

Die Börsen bleiben stark. Obgleich der US-Arbeitsmarkt stärker als erwartet bleibt und dies die Hoffnung auf eine schnelle Zinslockerung etwas abkühlt, schlossen die globalen Indizes am Freitag erneut im Plus. Der DAX erreichte zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch. Die Märkte scheinen kurzfristig etwas heiß gelaufen, viel Spielraum für eine Jahresendrallye dürfte es nicht mehr geben.

Dennoch sehen Experten einige Aktien weiterhin stark bullisch und viel Potenzial für das kommende Jahr. So haben sich in den letzten Tagen die Analysten führender Banken bullisch zu den folgenden fünf Unternehmen geäußert.

Aktien professionell analysieren - so geht's

First Solar

New Energy Aktien hatten es im Jahr 2023 nicht leicht - eine Trendwende könnte jedoch bevorstehen. So erhöhten die Experten von Morgan Stanley das Rating auf Overweight und das Kursziel auf 327 $ - ein Aufwärtspotenzial von rund 65 %. Zur Begründung führen die Analysten mehrere Aspekte an.

Denn zunächst tun sinkende Zinsen der gesamten Branche gut, während das Gewinnwachstum wieder anziehen dürfte. Saubere Energie spiele weiterhin eine wichtige Rolle, insbesondere auch im US-Wahlkampf, der im zweiten Halbjahr 2024 die Volatilität erhöhen, aber Chancen bieten könne.

Airbus

Der global führende Flugzeughersteller Airbus konnte zuletzt mehrere Erfolgsmeldungen verkünden. Großaufträge sorgen für Planungssicherheit und kurbeln das Wachstum an, die Auftragsbücher bleiben gut gefüllt. Nun hat die Deutsche Bank auch die Empfehlung von Halten auf Kaufen geändert. Das neue Kursziel liegt mit 152 Euro knapp 10 % über dem aktuellen Kurs. Der Grund für die zunehmend bullische Einschätzung ist ein Wendepunkt im Unternehmen. Denn die Lieferkettenprobleme nehmen ab, bei den Auslieferungen habe Airbus den Pivot überschritten. Damit dürften die besseren Zeiten in der Zukunft liegen.

Ericsson

Auch bei Ericsson AB werden die Analysten zunehmend bullischer. Denn kürzlich hatte Jefferies das Kursziel von 58 auf 70 schwedische Kronen erhöht und zugleich eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Ein neuer Großauftrag von AT&T bringe gesundes Wachstum für die nächsten Jahre. Zugleich dürften sich die Pläne für Kostensenkungen zunehmend in besseren Bruttomargen niederschlagen. Bei einer gleichermaßen attraktiven Bewertung präferieren die Analysten Ericsson AB aktuell gegenüber Nokia.

Die besten Aktien für 2024 finden

Datadog

Auch bei Datadog werden die Analysten bullischer. So haben die Experten von Stifel in der vergangenen Woche ihre Einstufung von Hold auf Buy verändert. Das Kursziel liegt jetzt bei 140 $, ein Upside-Potenzial von über 20 %. Nach einem volatile und herausfordernden Jahr 2023 rechne man mit einem Umsatzwachstum von rund 25 %. Die Wachstumstreiber für das Unternehmen sind intakt, die Makroökonomie bleibt stabil.

Qiagen

Die Qiagen Aktie fiel im laufenden Jahr um rund 15 %. Dennoch könnte das Deutsch-niederländische Unternehmen jetzt einen Blick wert sein, wenn es nach den Analysten von Goldman Sachs geht. Denn diese haben der Aktie eine Aufstufung verpasst und bewerten die Qiagen Aktie fortan mit einem Buy-Rating. Das neue Kursziel liegt bei 50 $ - ein Aufwärtspotenzial von rund 20 %.

Hier heben die Analysten insbesondere die defensive Endmärkte hervor und loben die Positionierung des Unternehmens. Dazu komme eine im Branchenvergleich günstige Bewertung. Nach einem Übergangsjahr für Medizintechnik und Biotech mit einer Normalisierung nach der Corona-Pandemie könnte sich die Branche nunmehr wieder an ihrem langfristigen Potenzial und Wachstum erfreuen.

Aktien mit AltIndex analysieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.