Die US-Experten von Morningstar haben 5 Aktien gefunden, die jetzt ultragünstig sind und in den kommenden zehn Jahren den Markt schlagen sollen. Um welche Aktien es sich handelt. In einer neuen Auswertung von Susan Dziubinski von Morningstar, wollten die Experten Aktien finden, die die höchsten Renditen bringen. Aber nicht nur einmalig, sondern auf lange Zeit. Dafür hat Morningstar folgende 4 Kriterien angewandt: 1. Die Aktien müssen in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...