Frankfurt sucht nach dem nächsten Kapitel bei der 1&1 und United Internet Rallye. Der offizielle Start des 5G Netzes ist es jedoch nicht. Die Bullen wollen jetzt neue Perspektiven sehen oder werden ansonsten ihre Gewinne mitnehmen.Anzeige:1&1 (DE0005545503) geht am Freitag endlich mit seinem 5G Netz an den Start. Das Projekt wurde bereits 2018 angekündigt und sollte 2022 umfassend mit 1.000 Funkmasten in Betrieb gehen. Dieses Ziel wurde weit verfehlt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen geht 1&1 mit einer völlig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...