United Partners und Vivactis Group schmieden strategische Allianz zur Verbesserung der Kommunikationsstandards im Gesundheitswesen

United Partners (UP), eine in Europa ansässige PR-Agentur, und die Vivactis Group, die durch ihr eigenes Netzwerk in Europa und durch ihre exklusiven Partnerschaften in den USA auf die Beratung des Gesundheitssektors spezialisiert ist, haben offiziell ihre Kräfte durch eine Kooperationsvereinbarung gebündelt. Die strategische Partnerschaft zielt darauf ab, die Standards für die Kommunikation im Bereich Gesundheit und Pflege neu zu definieren, indem die besonderen Stärken der beiden Unternehmen optimal zum Tragen kommen.

Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht das gemeinsame Bestreben, einzigartiges Fachwissen im Bereich der Kommunikation im Gesundheitswesen bereitzustellen. Gemeinsam bringen United Partners und Vivactis Group sich ergänzende Kompetenzen ein, um einen ganzheitlichen Ansatz zu gewährleisten, der strategische Beratung, Markenkommunikation, Unternehmensreputation, medizinische Ausbildung, Marktzugang und vieles mehr bietet.

"Durch diese strategische Vereinbarung mit United Partners erweitert Vivactis das Spektrum der Expertise, die es seinen Kunden im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit anbieten kann. Diese Zusammenarbeit entwickelt unser Partnernetzwerk weiter, stärkt unsere internationalen Aktivitäten und verschafft uns eine führende Position in unserem Gesundheitsumfeld", so Alain MAHAUX, CEO von Vivactis Group.

Beide Unternehmen sind der festen Überzeugung, dass die Zusammenarbeit nicht nur zu einer verbesserten Expertise, sondern auch zu einer einzigartigen Positionierung führen wird, die einen umfassenderen und spezialisierten Ansatz für die Gesundheitsbranche erlaubt. Die Partnerschaft zwischen United Partners und der Vivactis Group erschließt ihren Kunden ein breiteres Netzwerk an Ressourcen und Tools. Sie ermöglicht es beiden Unternehmen, eine größere Auswahl an Märkten mit lokalen Partneragenturen zu betreuen, die bereit sind, jede Strategie umzusetzen.

"Gleichgesinnte Partner in dieser Branche zu finden, ist wirklich etwas Besonderes. Der Zusammenschluss mit der Vivactis Group stärkt unsere gemeinsamen Werte und Bestrebungen für eine wirkungsvolle Kommunikation im Gesundheitswesen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam einen bedeutenden Wandel herbeiführen werden", so Maria Gergova-Bengtsson, CEO von United Partners.

In dieser Partnerschaft schließen sich United Partners und die Vivactis Group mit einem klaren Ziel zusammen: ihren Kunden einen besseren Service zu bieten und die Komplexität der Kommunikation im Gesundheitswesen zu bewältigen. Ihre gemeinsamen Bestrebungen zielen darauf ab, einen bedeutenden Unterschied in der Branche und für die Unternehmen, die sie unterstützen, zu machen.

