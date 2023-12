Mit einem kräftigen Anstieg endete für Apple die vergangene Börsenwoche. Immerhin beträgt das Plus im Vergleich zur Vorwoche rund 2,34 Prozent. Kursgewinne feierten die Anleger an insgesamt drei der fünf Sitzungen . Am Dienstag war das Plus mit rund 2,11 Prozent für Apple am größten. Die Bären haben die Bullen damit gehörig unter Zugzwang gebracht. Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Dieses Plus bringt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...