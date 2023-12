Es gab in den letzten Tagen nicht nur gute Nachrichten zu sehen und vor allem erneut robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt versetzten mancher Hoffnung auf eine Zinswende zeitweise einen kleinen Dämpfer. Letztlich ließen die Bullen sich davon aber nicht entmutigen und schritten am Freitag wieder frohen Mutes voran.Die wahrscheinlich angenehmste Überraschung der Woche ist die Aktie von TUI (DE000TUAG505), welche gestern um weitere 2,45 Prozent in die Höhe marschieren und zum Wochenende bei 7,27 Euro landen konnte. Der Titel kratzt damit schon am Juli-Hoch, wo der ...

