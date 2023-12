DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Die ESG-Megatrends des 21. Jahrhunderts - und was sie für C3.ai, CleanTech Lithium und NextEra Energy bedeuten

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/10.12.2023/08:00) - Eine Reihe von ESG-Megatrends könnte das Wirtschaftsparadigma des 21. Jahrhunderts in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern. Das glaubt Gertjan Medendorp. Der Investmentstratege von Aegon Asset Management sieht vor allem Krisen, weitreichende Entwicklungen und Unruhen als Auslöser. Beispielsweise den Klimawandel, die Umweltzerstörung, Pandemien und soziale Unruhen. Gertjan Medendorp hat vier Megatrends ausgemacht, welche nach seiner Auffassung dieses Jahrhundert prägen könnten.

1. KI und Automation 2. Klimawandel 3. Wasserknappheit 4. Demografischer Wandel

So ist der Experte der Auffassung, dass sich der demografische Wandel vor allem in Industrieländern auf das wirtschaftliche Umfeld auswirken kann. Klimawandel und Wasserknappheit sind eng miteinander verwoben. Laut Medendorp ist es möglich, dass sich eine Rückkopplungsschleife bildet, welche sich selbst verstärkt. Beide Probleme könnten dadurch weiter verschlimmert werden, was die ohnehin bereits erheblichen Auswirkungen auf die Wirtschaft und globale Umwelt weiter verstärkt. Viele ESG-Trends stehen demnach in direktem oder indirektem Zusammenhang. Künstliche Intelligenz (KI) sagt Medendorp das Potenzial nach, zu einem festen Bestandteil der Gesellschaft zu werden. Unternehmen, welche KI effektiv nutzen, könnten demnach einen Wettbewerbsvorteil haben.

C3.ai (ISIN: US12468P1049) und die Entwicklung der KI

Der Chatbot ChatGPT bedeutet einen neuen Meilenstein bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Jüngst hat eine Diskussion darüber begonnen, ob die künstliche Intelligenz der Menschheit gar gefährlich werden kann. Bei einem sind sich die meisten Experten einig: KI wird die Wirtschaft und die Gesellschaft weitreichend verändern. C3.ai ist eines der Unternehmen, welches die aktuelle Entwicklung zum Vorteil nutzen will.

Die US-amerikanische Tech-Firma mit Sitz in Kalifornien wurde 2009 gegründet. Sie hat sich auf Unternehmens-KI spezialisiert und bietet einige KI-Produkte an. C3.ai ermöglicht es seinen Kunden beispielsweise, ihre eigenen Codes zu entwerfen. Außerdem gehören schlüsselfertige Anwendungen für Nutzer zu den Produkten. Ende 2020 ging das Unternehmen an die Börse. Aktuell bleiben die meisten Analysten neutral. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Ende Oktober knapp 5% über dem tatsächlichen Kurs.

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) - Sauberes Lithium für die Elektromobilität

Einer der Rohstoffe, welcher rund um die ESG-Megatrends wichtig ist, ist Lithium. Das Metall wird u.a. für Lithium-Ionen-Batterien benötigt. Dies wiederum ist unverzichtbar für die Elektromobilität sind. Derartige Lithium-Vorkommen entwickelt CleanTech Lithium.

Das britische Unternehmen treibt in den chilenischen Anden zwei Projekte mit weiteren Explorationsstandorten voran. Das Flaggschiff Laguna Verde weist eine JORC-konforme Mineralressource von 1,8 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat (LCE) auf. Beim zweiten Lithium-Projekt, Francisco Basin, legt eine aktuelle Scoping Studie nahe, dass jährlich eine Produktion von 20.000 Tonnen LCE möglich ist. 2026 will CleanTech Lithium mit der Produktion von Lithium beginnen - und nachhaltig produziertes Lithium für einen grünen Übergang in die E-Mobilität liefern.

Das Besondere am Verfahren zur Gewinnung von Lithium: Das lithiumhaltige Wasser wird durch CleanTech Lithium aus unterirdischen Vorkommen hochgepumpt und das Lithium dem Wasser entzogen. Anschließend wird das Wasser wieder in das unterirdische Wasserreservoir zurückgepumpt. Diese Form der Lithiumgewinnung gilt als die derzeit nachhaltigste Art und Weise, Lithium zu gewinnen.

Anlegerinnen und Anleger können die Aktie des Unternehmens auch an deutschen Finanzmärkten finden.

NextEra Energy (ISIN: US65339F1012) und der Übergang zu erneuerbaren Energien

Rund um den Umgang mit dem Klimawandel, und die Bekämpfung von diesem, spielen erneuerbare Energien eine wichtige Rolle. NextEra Energy geht in diesem Bereich nicht nur mit dem passenden Namen voran. Das Unternehmen mit Sitz in Florida ist in 30 US-Bundesstaaten und in Kanada vertreten. Es bringt Sonnen- und Windenergie zusammen und ist auch bei Batteriespeicherlösungen führend.

Das Rekordhoch an der Börse, welches bei etwas mehr als 90 Euro lag, geht auf Ende 2022 zurück. Anfang Oktober stürzte der Kurs auf knapp über 50 Euro ab. Einige Analysten glauben derzeit, dass sich die Aktie von NextEra Energy bald wieder erholen könnte. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Ende Oktober etwas mehr als 32% über dem Kurs der Wertpapiere.

Zwei ETFs, welche zu Megatrends passen:

WisdomTree Battery Solutions (ISIN: IE00BKLF1R75) mit Top-Holding Joby Aviation (ISIN: KYG651631007) Global X Robotics & Artificial Intelligence (ISIN: IE00BLCHJB90) mit Top-Holding Nvidia (ISIN: US67066G1040)

Megatrends als Begleiter von Anlegerinnen und Anlegern

Die Megatrends, welche Medendorp auflistet, haben auch viele andere Experten auf dem Zettel. Sie beeinflussen zahlreiche Branchen und weite Teile unserer Gesellschaft. Und könnten das in Zukunft weiter tun. Für Anlegerinnen und Anleger werden sie womöglich zu steten Begleitern.

----------

Möchten Sie regelmäßig zu Nebenwerten oder CleanTech Lithium informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Nebenwerte-Verteiler eintrage. Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "CleanTech Lithium".

CleanTech Lithium ISIN: JE00BPCP3Z37 https://ctlithium.com/de/ Land: Jersey & UK

Quellen: https://e-fundresearch.com/newscenter/168-aegon-asset-management/artikel/ 49130-esg-megatrends-werden-das-restliche-21-jahrhundert-veraendern https://www.marketscreener.com/quote/stock/C3-AI-INC-116373775/

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit CleanTech Lithium existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von CleanTech Lithium. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von CleanTech Lithium können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von CleanTech Lithium können auf der Seite: https://ctlithium.com/de/investors/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung CleanTech Lithium vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small & Microcap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 (0) 69 1532 5857 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2023 02:00 ET (07:00 GMT)