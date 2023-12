Am deutschen Aktienmarkt hat der DAX trotz starker US-Arbeitsmarktdaten, die gemeinhin als Hemmnis für baldige Zinssenkungen angesehen werden, eine Fortsetzung seiner Aufwärtsbewegung verzeichnet und erreichte am Freitag ein neues Rekordhoch bei 16.783 Punkte. Folgende Themen könnten die Kurse in der kommenden Handelswoche beeinflussen:Der US-Arbeitsmarkt hat im Zuge der jüngsten Daten von November ...

