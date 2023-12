DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Forschungserfolg: NurExone stellt neues RNA-Produkt zur Therapie von Rückenmarksverletzungen vor

Frankfurt (pta/10.12.2023/09:30) - Eine Rückenmarksverletzung ist ein schwerwiegendes Ereignis mit weitreichenden Folgen für die Betroffenen. Internationale Inzidenzdaten der WHO¹ zeigen, dass jedes Jahr zwischen 250.000 und 500.000 Menschen eine Rückenmarksverletzung erleiden (SCI). Bei der Mehrzahl dieser Fälle handelt es sich um traumatische Rückenmarksverletzungen, deren Hauptursachen Straßenverkehrsunfälle, Stürze und Gewalt sind. Das Rückenmark ist Teil des zentralen Nervensystems und dient als Überträger von Informationen vom Gehirn zum Körper. Wird das Rückenmark verletzt, fällt dieser Vermittler aus. Signale vom Gehirn und von der Peripherie zum Gehirn werden nicht mehr oder nur noch teilweise weitergeleitet. Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft sind Rückenmarksverletzungen noch nicht heilbar. Es ist jedoch bekannt, dass verletzte Nervenzellen im Rückenmark zur Regeneration fähig sind.

PNN: ein Problem bei der Behandlung von Rückenmarksverletzungen

Es gibt allerdings einen Faktor, der diesen Regenerationsprozess verhindert: Perineuronale Netzwerke (PNN). PNN wickeln sich um die Synapsen im zentralen Nervensystem und verhindern so die Bildung neuer Nervenfasern - ein Haupthindernis für die Axonregeneration bei SCI.

NurExone will Hürde mit RNA-Sequenzen überwinden

Das Ziel von NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) ist es daher, eine "nächste Generation" von Therapeutika zu entwickeln, die klinisch die Voraussetzungen für die Regeneration schaffen können. Das Biotech-Unternehmen verfolgt dabei einen innovativen Ansatz, der sich auf die bestehende ExoTherapy-Plattform des Unternehmens stützt. NurExone hat zwei selektive kleine inhibitorische RNA-Sequenzen (siRNA) entwickelt, die auf Proteine innerhalb des PNN-Komplexes abzielen und sie hemmen. Diese vielversprechenden Sequenzen, die in einer vom Unternehmen eingereichten Patentanmeldung ausführlich beschrieben werden, basieren auf einer wissenschaftlich validierten Strategie zur verbesserten neuronalen Regeneration bei Rückenmarksverletzungen durch Hemmung des PNN-Komplexes. Die siRNA wird mithilfe der fortschrittlichen Exosom-basierten Verabreichung des Unternehmens an den Ort der Verletzung gebracht.

NervGen Pharma Corp. (ISIN: CA64082X2032) widmet sich ebenfalls der Behandlung verletzter Nervensysteme² und besitzt die weltweiten Exklusivrechte an NVG-291, dem ersten therapeutischen Peptid seiner Klasse, das auf Mechanismen abzielt, die die Reparatur des Nervensystems beeinträchtigen.

Der gemeinsame Nenner der Entwicklungen der Unternehmen ist die Schaffung von Bedingungen, die die Heilung und Regeneration fördern, und zwar auf anatomischer Ebene.

Über NurExone Biologic Inc.

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV notiertes Pharmaunternehmen, das eine biologisch gesteuerte Exotherapie-Plattform entwickelt, mit der Patienten mit traumatischen Rückenmarksverletzungen nicht-invasiv behandelt werden können. Das ExoTherapy-Konzept wurde in Tierversuchen am Technion, Israel Institute of Technology, nachgewiesen. NurExone überträgt die Behandlung auf den Menschen und hat vom Technion und der Universität Tel Aviv eine exklusive weltweite Lizenz für die Entwicklung und Vermarktung der Technologie erhalten.

NurExone Biologic Inc. ISIN: CA67059R1091 https://nurexone.com/ Land: Israel & Kanada

Quellen: ¹ https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/94190/9789241564663_eng.pdf?isAllowed=y&sequence=1 ² https://nervgen.com/

