Eine neue Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Gier etlicher Unternehmen die hohe Inflation nachweislich verstärkt und verfestigt hat. Im Fokus stehen dabei zwei konkrete Branchen.Die hohe Inflation zeichnet auch weiterhin zahlreichen Verbrauchern Sorgenfalten ins Gesicht. Vor allem die Energie- und Lebensmittelpreise haben sich seit 2022 stark verteuert. Das haben die Unternehmen mit steigenden Kosten begründet. Allerdings haben sie diese mitunter höher angesetzt, als es nötig gewesen wäre, was im Fachjargon als 'Gierflation' bezeichnet wird. Zu diesem Ergebnis kommt ein aktueller Bericht des britischen Think Tanks Institute For Public Policy Research und Common Wealth. Die …