Wochenausblick - was zwischen dem zweitem und dem dritten Advent passiert

In großen Schritten gehen wir Heilig Abend entgegen. Während die Weihnachtsrally letzte Woche bereits voll im Gange war und der DAX® ein neues Allzeithoch erreichte, werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse in der kommenden Woche. Besonders im Fokus stehen die Zentralbanken



Montag:



Die Handelswoche startet vergleichsweise ruhig und es stehen zu Beginn keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Spannend wird es jedoch, wenn eines der echten Silicon Valley Urgesteine Oracle seine Quartalszahlen für das 2. Quartal des Fiskaljahres 2024 publiziert.









Dienstag:



Am Dienstag geht es dann weiter, wenn wir uns um 8:00 Uhr (deutscher Zeit) Arbeitsmarktdaten aus dem Vereinigten Königreich erreichen. Weiter geht es dann um 14:30 Uhr, wenn in den USA der Verbraucherpreisindex veröffentlicht wird. Den Abschluss des Tages macht dann Carl Zeiss Meditec, diese publizieren ihr Quartalsergebnis für das vierte Quartal des laufenden Geschäftsjahrs.









Mittwoch:



Zur Mitte der Woche erreichen uns zuerst zahlreiche Daten aus dem Vereinigten Königreich, unter anderem der Verbraucherpreisindex. Zum Abend hin publiziert dann die Federal Reserve in den USA den neuen Leitzins und wir bekommen einen Eindruck für die weitere Zinspolitk. Zusätzlich erhalten wir Quartalszahlen von der Metro.











Ebenso erwartet Sie um 18:30 Uhr wieder ein kostenloses interaktives Live-Webinar mit unserem Produktexperten Julius Weiss zum Thema Spread.







Donnerstag:



Am Donnerstag folgt dann die Zinsentscheidung in Großbritannien von Seiten der Bank of England. Diese publizieren ihren neuen Leitzins um 13:00 Uhr. Danach geht es direkt weiter, wenn um 14:15 die Europäische Zentralbank ihren zukünftigen Leitzins bekannt gibt. Spannend werden auch die damit verbundenen Pressekonferenzen sein.



Freitag:



Zum Abschluss der vorletzten Dezemberwoche vor Weihnachten erhalten wir nochmal Konjunkturdaten. Gegen 0:50 Uhr (deutscher Zeit) erhalten wir noch aus Japan den Tankan-Herstellungsindex für Großunternehmen. Weiter geht es dann um 2:30 Uhr, wenn in China der Immobilienpreisindex veröffentlicht wird.



Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage.







Quelle: HSBC