Zirndorf (ots) -Eine hohe Auszeichnung gab es für Playmobil bei der 17. Ausgabe der World Branding Awards in London. Die Spielwarenmarke wurde mit dem Award "Brand of the Year" ausgezeichnet. Dieser internationale Preis wird für Erfolge und Leistungen der besten Marken der Welt verliehen.Neben Playmobil gehören MediaMarkt und Mercedes Benz zu den Gewinnern aus Deutschland. Der Award basiert auf einem weltweiten Online-Voting, an dem in diesem Jahr über 150.000 VerbraucherInnen teilgenommen hatten. Im Rahmen der World Branding Awards 2023 - 2024 waren über 1.500 Marken aus mehr als 40 Ländern nominiert - weniger als 200 von ihnen wurden zu Gewinnern gekürt.Die prestigeträchtige Preisverleihung fand im Kensington Palace im Vereinigten Königreich statt. Gastgeber David Croft, ein populärer Fernsehmoderator in Großbritannien, begrüßte über 100 geladene Gäste aus der ganzen Welt.Die Jury würdigte die Leistungen der Preisträger für ihre "kontinuierlichen Bemühungen, die für den Aufbau herausragender Marken unerlässlich sind". Weiter heißt es: "Um als Marke relevant zu bleiben, müssen Marken ein Image aufbauen, das Resonanz findet und Bestand hat" Wichtig sei es auch, dass alle Generationen die Marke auch weiterhin interessant finden, betonte Richard Rowles, Chairman des World Branding Forum.Playmobil-Vorstand Bahri Kurter betonte die Bedeutung. Für ihn und das gesamte Team ist die Auszeichnung Ansporn, die Marke permanent weiterzuentwickeln und die kleinen und großen KundInnen weiterhin mit neuen Produkten und innovativen Spielideen zu überraschen.ÜBER DIE WORLD BRANDING AWARDSDie World Branding Awards sind die wichtigste Auszeichnung des World Branding Forums, einer eingetragenen Non-Profit-Organisation. Die Awards würdigen die Leistungen einiger der besten Marken der Welt.Weitere Informationen: awards.brandingforum.org