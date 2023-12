Die Luft wird dünner...: Wochenrückblick KW 49-2023 - Eine weitere Woche der steigenden Aktienkurse!

Anzeige / Werbung

Die bereits fünfte positive Börsenwoche hintereinander liegt hinter uns. Und noch immer sind die Investoren optimistisch und feiern die Verlangsamung des US-Arbeitsmarktes.

daran geknüpft ist die Erwartungshaltung an eine Zinssenkung. Seit mittlerweile gut fünf Wochen steht das Sentiment für Aktien auf "Euphorie-Niveau'! Da sollte eine Konsolidierung mehr als überfällig sein. Dementsprechend bleibt es interessant, ob der US-Arbeitsmarkt weiterhin so stark bleibt und die Kurse weiter beflügeln kann.

Im November wurden 199.000 Arbeitsplätze geschaffen, was über den Erwarteten 185.000 lag. Die Arbeitslosenquote sank entsprechend von 3,9 % auf 3,7 %, was der Fed eigentlich weiteren Spielraum gibt die Zinsen oben zu halten. Und das womöglich länger als der Aktienmarkt erwartet. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe reagierte auf diese Nachrichten euphorisch und stieg deutlich an. Der wichtige Bruch über die Marke von 4,327 % bleibt jedoch noch abzuwarten.

Ein weiteres Highlight der vergangenen Woche war die Bekanntgabe der Zahlen von Pekings robusten Metallimporten, für den Monat November. Besonders hervor stach dabei der Kupferimport, der gegenüber dem Oktober um 10 % angestiegen ist. Entsprechend gut konnte sich der Kupferpreis behaupten.

Edel- und andere Industriemetalle hatten da einen schwereren Stand, mit Ausnahme von Zinn, das sich mit etwa 24.400,- USD je Tonne und Uran mit mehr als 81,- USD je Pfund wacker schlagen konnten.

Gold musste sich von seinem mühsam erkämpften Hoch bei rund 2.120,- USD wieder verabschieden und notiert zum Wochenende bei etwas über 2.000,- USD. Auch Silber bekam auf die Mütze und notiert bei rund 23,- USD je Feinunze.

Fazit / Ausblick: Wann kommt die Trendwende?

Auf der einen Seite haben die jüngsten Kursanstiege eine steile Dynamik entwickelt, die unserer Auffassung nach eine zu steile Form annimmt. Deshalb ist eine Konsolidierung und/oder Korrektur nicht nur nötig, sondern vielmehr schon überfällig.

Auf der anderen Seite ist die Erwartungshaltung auf eine Zinssenkung entsprechend hoch, die unserer Meinung nach allerdings noch etwas verfrüht sein könnte. Denn ein entscheidender Faktor ist nach wie vor die Kerninflation, die noch doppelt so hoch ist wie der von der Fed angestrebte Zielwert von 3 %. Bevor die Inflation nicht darunterfällt, ist es unwahrscheinlich, dass die Federal Reserve die Zinsen senkt. Aus heutiger Sicht erscheint es uns unwahrscheinlich, dass das 3 %-Ziel vor der zweiten Hälfte des kommenden Jahres erreicht wird.

Aus China erreichen uns noch immer gemischte Zahlen. Während der Dienstleistungs-"PMI' leicht über den Erwartungen lag, bleiben die Importzahlen weiterhin schwach. Damit sieht es so aus, dass würde Peking weiterhin Schwierigkeiten haben, seine Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.

Scheint so, als wäre Zeit für eine Atempause, nachdem die Märkte fünf Wochen in Folge signifikant angestiegen sind. Die Fed wird am Mittwoch und die EZB am Donnerstag ihre letzte geldpolitische Entscheidung für dieses Jahr treffen. Weitere Nachrichten können wir mit den Statistiken der Inflation und Erzeugerpreisen in den USA sowie "PMI'-Indikatoren erwarten. Es bleibt also wieder spannend, ob die Märkte noch genügend Power vorhalten, um weiter zu steigen, oder doch lieber mal etwas Vorsicht reinkommt.

Einige Rohstoffe hingegen haben ihre kurzfristigen Höchststände schon auskonsolidiert, weshalb gerade hier wieder mit stärkeren Kursausschlägen gerechnet werden kann. Was noch für Rohstoffe und Rohstoffaktien spricht, können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick lesen.

