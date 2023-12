Es hat sich nichts daran geändert, dass die Welt derzeit unter multiplen Krisen leidet, welche natürlich auch großen Einfluss auf die Wirtschaft haben. Gerade in Deutschland kämpft man aktuell mit einem historischen Haushaltsloch und einer mehr als schlechten Stimmung in einer Vielzahl von Branchen sowie auch in der Bevölkerung. Dessen ungeachtet blicken die Börsianer derzeit sehr optimistisch in Richtung Zukunft.Anzeige:Das betrifft vor allem Tech-Aktien, die dieser Tage zum Teil schon wieder auf Rekordjagd sind. Apple (US0378331005) eroberte in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...