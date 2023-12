Ein neuer Versuch, iMessage an Apple vorbei auf Android-Smartphones zu bringen, ist offenbar gescheitert. Wie vermutet sind die technischen Probleme der Android-App Beeper Mini auf Gegenmaßnahmen des iPhone-Herstellers zurückzuführen. Mitte November 2023 hatte Nothing angekündigt, Nutzer:innen seines neuen Android-Smartphones Apples iMessage zur Verfügung zu stellen. Um die blauen Sprechblasen auf dem Android-Gerät angezeigt zu bekommen, wollte Nothing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...