SHENZHEN (IT-Times) - Die BYD Company baut ihr Produktportfolio im Bereich New Energy Vehicles (NEVs) aggressiv aus. Nun sind Bilder des neuen SUV-Modells Yuan UP aufgetaucht. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) entwickelt einen kompakten SUV mit der Bezeichnung BYD Yuan UP. Das Fahrzeug ist etwa...

Den vollständigen Artikel lesen ...